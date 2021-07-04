10 января жители Горловки (Донецкая область), познакомились со скандальными идеями общественной организации «Донецкая республика». Как передает корреспондент «УРА-Информ.Донбасс», группа активистов во главе с сопредседателями организации Александром Цурканом и Олегом Фроловым, развернув напротив горловского горсовета свои трехцветные знамена с двуглавыми орлами, принялась рассказывать прохожим о плюсах федерализации украинского государства. Как всегда, охотнее других вступали в разговор пенсионеры и молодежь.

Украина только выиграет, если ее поделят на пять республик, — убеждали активисты. А чтобы люди еще больше прониклись идеей «Федеративной республики Украины», раздавали листовки и брошюры соответствующего содержания. Самое интересное, что с горловским народом «республиканцы», в Донецке для своих акций облюбовавшие площадь Ленина, тоже общались у памятника вождю мирового пролетариата. Не даром же говорят, привычка — вторая натура.